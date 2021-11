Magaly Medina tras rumores de infidelidad de Alfredo Zambrano: “Yo no soy incondicional”

Magaly Medina dijo que jamás perdonaría una infidelidad de Alfredo Zambrano después de que se especulara que la breve separación que tuvieron en marzo último se debió a una tercera persona. “Nosotros tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir que no hay terceras personas para nada. Nadie puede venir a decirme: ‘Ay, sí, yo me agarré al notario cuando estaba con Magaly’. Si esto hubiera pasado, yo no soy una incondicional. Soy una mujer empoderada y exitosa, él lo sabe”, aseveró la conductora de Magaly TV, la firme. Video: ATV.