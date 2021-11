La conductora de televisión Magaly Medina aseguró que no existen ni han existido terceras personas en su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano.

Magaly Medina dijo que jamás perdonaría una infidelidad de Alfredo Zambrano después de que se especulara que la breve separación que tuvieron en marzo último se debió a una tercera persona. “Nosotros tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir que no hay terceras personas para nada. Nadie puede venir a decirme: ‘Ay, sí, yo me agarré al notario cuando estaba con Magaly’. Si esto hubiera pasado, yo no soy una incondicional. Soy una mujer empoderada y exitosa, él lo sabe”, aseveró la conductora de Magaly TV, la firme. Video: ATV.