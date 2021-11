Magaly Medina sobre su matrimonio con Alfredo Zambrano: “Tenemos una relación con altibajos”

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se casaron en 2016, pero su relación ha tenido varios altibajos desde que empezaron a salir en 2008. Ante esto, la conductora de Magaly TV, la firme contó que su matrimonio no es perfecto. “Nosotros tenemos una relación con altibajos, pero yo puedo decir que no hay terceras personas para nada. Yo no necesito estar acá ni que nadie me maltrate de esa manera ni que nadie me falte el respeto de esa manera. El respeto es básico en una relación. Lo que él haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, no me afecta. No fue en mi año, cada uno hacia lo que tenía que hacer”, dijo a Día D. Video: ATV.