Magaly Medina descarta infidelidad de Alfredo Zambrano: “No hay terceras personas”

Magaly Medina descartó tajantemente que su esposo Alfredo Zambrano le haya sido infiel en algún momento de la relación. “Desde que bajé del avión con anillo en mano, tenemos una relación con altibajos, pero puedo decir que, hasta el momento, no hay terceras personas. No soy incondicional, soy una mujer empoderada, no necesito que nadie me falte el respeto de esa manera, y él lo sabe”, dijo la conductora a Día D. Video: ATV