Giuliana Rengifo se presentó este lunes 22 en América hoy, a través de una videollamada, luego de las declaraciones de Magaly Medina y Alfredo Zambrano en Día D. La joven comentó lo que la pareja de esposos dijo en el reportaje. Como se recuerda, ellos no negaron que la cantante tuvo un romance con el notario. En un momento del enlace, la artista recordó cuando la figura de ATV le hacía reportajes elogiando su carrera. “En su momento le tuve mucho respeto porque me apoyó mucho en mi carrera. Me hizo videos lindos y fui su ‘bomba sexy’ en sus reportajes”, dijo la exintegrante de Agua Bella al resaltar lo agradecida que está con ella. Video: América TV