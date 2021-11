Christian Domínguez asegura ser fiel a sus parejas y Edson Dávila lo trolea: “Al menos tres años”

Christian Domínguez dijo este lunes 22 de noviembre que es una persona fiel y que siempre le ha dado su lugar con las parejas que ha estado, ya que para él es una “cobardía” esconder sus relaciones. “Con errores o no, a la mujer hay que darle su lugar. Puedo estar errado, pero hay un compromiso y para adelante. Nada me pone más furioso que esconder las relaciones, para mí es una cobardía”, enfatizó. Sin embargo, Edson Dávila no dudó en trolearlo en vivo haciendo alusión al tiempo que lleva con Pamela Franco: “Al menos tres años”, comentó. Video: América TV.