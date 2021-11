Samuel Suárez afirma que Alfredo Zambrano demandará a Giuliana Rengifo por difamación

La exintegrante de Alma Bella, Giuliana Rengifo, le escribió por interno al periodista de espectáculos Samuel Suárez, diciéndole que ella nunca mintió respecto a haber tenido una relación romántica con el notario Alfredo Zambrano. “Samu, ¿chistoso eres no? Yo no miento, amigo, y si tengo que ir a la cárcel por decir la verdad, lo haría” , le escribió la cantante al conductor de Instarándula. Frente a ello, el popular ‘Samu’ replicó que el esposo de Magaly Medina sí le estaría preparando una demanda a Rengifo y de paso a Janet Barboza, quien comentó que él habría tenido romances con otras artistas del medio. “El notario Alfredo Zambrano sí va a demandar a Giuliana Rengifo por difamación. Por eso le dije a Giuliana ‘cuidado con el chanchito’ porque realmente te estás metiendo solita en varios problemas y espero que tengas el as bajo la manga, porque yo no te deseo el mal en lo absoluto”, expresó en una de las historias de Instarándula. Video: Instarándula.