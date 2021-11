Magaly Medina revela cómo Alfredo Zambrano la conquistó: “Me venía persiguiendo dos años”

La pareja conformada por Magaly Medina y Alfredo Zambrano dio declaraciones para el programa periodístico Día D, donde ambos se mostraron felices y dieron detalles de su relación. El notario narró cómo conquistó a su esposa. “Para mí, el 8 de diciembre fue cuando le di el primer beso”, dijo; y fue interrumpido por Medina. “Él ya se creía mi novio. Ya se había hecho historia en su cabeza de que yo era su novia. Es que él, previo a eso, me venía persiguiendo dos años atrás. Cuando él me da el primer beso, yo había tomado bastantes vinos y el vino me cae súper mal”, sostuvo. Video: ATV.