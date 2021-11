Jennifer López canta “On my way” por primera vez en los American Music Awards 2021

Tras lanzar el tema “On my way” de su próxima película Marry me, Jennifer López interpretó al personaje al que da vida en el filme, Kat Valdez, en los American Music Awards 2021. La también actriz entonó la balada con piano y lució un vestido negro con detalles en blanco. Minutos después, la cantante desapareció detrás de una pantalla para luego presentarse con un vestido corto de color crema y un velo a juego, mientras el avance la película se reproducía de fondo. En Marry me, López tiene aparición junto a Maluma, Owen Wilson y Sarah Silverman. VIDEO: American Music Awards.