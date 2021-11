Bad Bunny no sabía quiénes se presentaban en los AMAs 2021 tras pregunta del entrevistador

El día de hoy, 21 de noviembre, se viene llevando a cabo en Los Ángeles el prestigioso evento anual de los American Music Awards 2021. Durante la alfombra roja, uno de los artistas a quien entrevistaron fue al popular Bad Bunny, nominado a cinco diferentes categorías, siendo una de ellas al artista masculino latino favorito. Sin embargo, pasó un gracioso momento cuando los periodistas de ET Entertainment le preguntaron a quién quería ver en el escenario. No obstante, el ‘Conejo malo’ no sabía quiénes se iban a presentar. Pero finalmente dijo que quería ver a Cardi B. Video: AMAs 2021.