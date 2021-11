Alfredo Zambrano sobre su etapa de distanciamiento con Magaly: “No hubo nadie”

Llegó el día esperado. En el programa dominical de ATV, Día D la pareja de esposos Magaly Medina y Alfredo Zambrano rompieron su silencio frente a las diversas polémicas que nacieron a raíz de que la cantante Giuliana Rengifo revelara que mantuvo una breve relación con el notario. En el reportaje, Zambrano comentó que en los meses que no estuvo con la periodista de espectáculos no hubo alguien especial en su vida. “Viajaba a Europa, Estados Unidos, veía a mis amigos. Somos (pareja con Magaly) desde el 2010, ¿ha existido algo? ¿Un escándalo? ¿Una situación de esa naturaleza? De repente yo tenía mis enamoradas por ahí, pero era soltero. No hubo nadie” , expresó al reportero. Asimismo, la conductora de Magaly TV aseguró que si uno está soltero tiene el derecho de salir con quien desea. “Si dice que fueron cosas sin importancia, allá él”, expresó. Video: Día D.