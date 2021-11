El imitador de Eduardo Franco llegó al escenario de Yo soy: grandes batallas internacional y decidió retar a ‘Christian Yaipén’. Tras finalizar ambos sus presentaciones, llegó la hora de escuchar la opinión del jurado. Mauri Stern inició comentando la presentación de ‘Eduardo Franco’. “ Tú sabes muy bien que nunca me gustaste (...) Hoy me gustó. No sé qué hiciste ni me importa, pero algo hiciste que ha mejorado, y me gustó y te lo celebro porque te lo mereces ” dijo el cantante mexicano. Janick Maceta aplaudió el comentario de su compañero y lo felicitó por mostrarse “más bueno” según dijo. “Depende de cada caso, no se confíen de más” dijo entre broma el exintegrante de Magneto. VIDEO: Yo soy, grandes batallas internacional.