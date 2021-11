Selena Gómez y Cara Delevingne se besan ante la ‘kiss cam’

Selena Gomez y Cara Delevingne se robaron la atención en el juego de los Knicks en el Madison Square Garden, en New York, realizado el miércoles 17 de noviembre. Las famosas fueron captadas por la ‘kiss cam’, cuya tradición dicta que se deben besar si son enfocados. Con risas nerviosas, la intérprete de “The heart wants what it wants” se inclinó para besar en la mejilla a la top model, quien escondió su rostro. Video: selenagomezecu2.0/Instagram