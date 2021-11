Magaly Medina sobre comentarios de Giuliana Rengifo: “No puedo comentar porque todo es indirecta”

Tras las recientes declaraciones de la cantante Giuliana Rengifo, donde reveló que mantuvo una relación sentimental con el notario Alfredo Zambrano hace seis años, la farándula local estaba pendiente a conocer la reacción de Magaly Medina. Sin embargo, la periodista de espectáculos aparentemente pasó el hecho desapercibido y este 19 de noviembre comenzó su programa al mofarse al respecto. “Resulta que ahora todo lo que digo son indirectas. Andaré preocupándome yo por gente que nunca me ha interesado . (...) Ahora he venido vestida de rojo, también indirecta, indirecta al toro. Esta nota no es una indirecta”, expresó. Video: Magaly TV.