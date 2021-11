Johanna San Miguel tras ampay de Luciana Fuster y Patricio Parodi: “Jamás los he visto en arrumacos”

Durante una entrevista para Estás en todas, Choca Mandros comenzó a preguntarle a Johanna San Miguel sobre el amor en Esto es guerra, ya que prácticamente convive con los ‘guerreros’ diariamente. Sin embargo, principalmente se enfocó en indagar sobre la situación de Patricio Parodi y Luciana Fuster, por lo cual le consultó a la ‘mamá leona’ si sabía algo tras el ampay protagonizado por ambos famosos. Ante esto, la conductora del reality respondió: “Mira, te voy a ser bien sincera. La verdad no tengo la menor idea si se ha enamorado o no se ha enamorado si está con ella o no está con ella. Yo, personalmente, nunca los he visto en arrumacos”. Video: Estás en todas/América TV