Elías Montalvo se salva en El artista del año tras vencer a Christian Domínguez

El artista del año tuvo su primera eliminación. En el reality de competencia de América TV se determinó que el icónico Christian Domínguez dejará el programa. El cantante se enfrentó a Elías Montalvo en la edición del 20 de noviembre del programa artístico. Ambos fueron sentenciados durante la primera gala de esta temporada. Durante el show, el cumbiambero criticó duramente al chico reality por su corta experiencia, pero Montalvo se defendió. “Está bien que Christian sea experimentando y tenga mucha cancha, mucha trayectoria, pero no me gusta que me minimicen por ser joven”, contestó firmemente. El tiktoker mostró su potencial al recibir el 86% del voto del público. Video: América TV.