Yo soy: Mauri Stern criticó a imitadores de Bad Bunny y Christian Yaipén: “Yo los botaría”

Al cantante del recordado grupo Magneto, Mauri Stern, no le gustó la interpretación de los imitadores de Bad Bunny y Christian Yaipén durante la segunda gala de Yo soy: grandes batallas internacional; considera que si compiten con un participante internacional no tendrían oportunidad de vencer. “Tienen que tener cuidado, así flojito y confiado, les van a hacer leña”, comentó en un principio. Luego, agregó que preferiría que los concursantes regresen en la próxima edición del programa. “Me quedo con esta presentación, pero bueno me van a hacer votar y la verdad que hoy yo solo los botaría de regreso a su casa para que regresen en la siguiente temporada . Para mí se irían”, expresó. Video: Yo soy: grandes batallas internacional.