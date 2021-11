El 19 de noviembre, la argentina Azul Granton, la nueva participante de EEG, relató a sus seguidores en Instagram cómo se dio cuenta de que había sido estafada con el precio cuando compró paltas. “Voy a comprar paltas y le digo que me de 5 y me cobra 30 soles, bueno yo como todavía no entiendo la moneda de acá se lo pago. Entonces recién voy y le pido paltas por 20 soles y me dieron un montón y me cobraron 20. Y fue en el mismo lugar, me ven la cara, no sé”, expresó. Video: Azul Granton/Instagram