Janet Barboza se pronunció por la difícil condición legal que afronta su pareja Miguel Bayona por una demanda que le interpuso su aún esposa Rosario Mossone por la pensión de alimentos de los hijos que tienen en común. A través de su cuenta de Instagram indicó que su novio tiene pruebas de los aportes que realizó para los menores. “Ahorita la corriente de opinión gira en torno a por qué un padre no cumple. En primer lugar, no estaría con un hombre que no cumple con sus hijos porque me da un perfil. Este no es el caso y él ha creído conveniente confesar algunos pasajes que seguramente va a cambiar la opinión de muchas personas”, precisó. Video: Instagram.