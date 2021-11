Ignacio Baladán puso en aprietos a Jota Benz al mostrar fotos de los encargos para su ‘bebé'

Jota Benz se puso nervioso por las bromas de Ignacio Baladán sobre los regalos que habría traído desde Estados Unidos para su ‘futuro bebé’. “Tengo todo lo que me pediste, no fue fácil”, le dijo el uruguayo a su compañero, quien no pudo ocultar su incomodidad. Como se recuerda, crecieron rumores de un presunto embarazo de Angie Arizaga, pareja del chico reality. Sin embargo, ella lo descartó. Video: América TV.