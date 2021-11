Magaly Medina lamenta la situación de Greg Michel: “Ojalá le puedan salvar la vida”

Magaly Medina habló sobre el accidente que sufrió Greg Michel y su actual estado de salud. La conductora presentó un informe en su programa de espectáculos y reveló a los televidentes que el modelo de origen belga ya había despertado del estado de coma en que se encontraba. Además, no dudó en expresarle sus mejores deseos: “Ojalá que si necesita mayores cuidados, lo puedan trasladar a Lima. Me dicen que están haciendo los trámites, ojalá le puedan salvar la vida y que no quede con alguna secuela”, expresó. Video: ATV