La voz kids: participante aprende canciones a través de los dibujos que hace su madre

La cantante Daniela Darcourt compartió con los televidentes que la concursante de La voz kids Lucía Grundy tenía una manera peculiar de aprenderse las canciones. “Su mamá se las dibuja y Lucía se las aprende como jugando”, sostuvo. Ante ello, la concursante brindó más detalles sobre lo dicho por su entrenadora: “Sí, yo me las aprendo. La primera vez que me quería aprender la canción no me la sabía todavía, así que mi mamá me empezó a hacer unos dibujos y esos yo los leí y los mire con mis propios ojos y aprendí rápido”, dijo y los presentes se conmovieron. Video: Latina.