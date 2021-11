Las ex reinas de belleza Janick Macetay Karen Schwarz demostraron que el modelaje lo llevan en la sangre, pero, a la vez, fueron sorprendidas por las ocurrencias de Maricarmen Marín y Katia Palma.

Janick Maceta y Karen Schwarz se lucieron en un versus de pasarela en la promoción de Yo soy: grandes batallas internacional. Ambas ex reinas de belleza no dudaron en modelar sobre la pista. La conductora y la nueva jurado sorprendieron a todos, pero no se imaginaron que Maricarmen Marín y Katia Palma se robarían el show imitándolas con sus mejores pasos. Video: Latina.