Giuliana Rengifo sobre supuesta infidelidad con Alfredo Zambrano: “Nunca me defendí”

La intérprete de “Corazón”, Giuliana Rengifo, se animó a contar su verdad sobre la relación sentimental que tuvo con el notario Alfredo Zambrano en el programa Amor y fuego este martes 16 de septiembre. Una de las preguntas que ‘Peluchín’ le realizó fue sobre cómo se sintió al guardar el secreto por tantos tiempo, ya que su romance se dio hace seis años pero duró menos de dos meses debido a que Rengifo viajaba constantemente por trabajo. Asimismo, reconoció que para ella fue una carga pesada no decir nada y aguantar las indirectas de la periodista de espectáculos Magaly Medina. “Que la gente te califique de algo que tú sabes perfectamente que no es sí duele. Nunca me defendí porque todo el mundo me decía: ‘No hables, porque Magaly es un monstruo’. Y ya, todos vamos a morir en algún momento; la vida es una sola”, expresó Giuliana Rengifo.