Giuliana Rengifo sobre su relación con Alfredo Zambrano: “No estaba enamorada”

Este 16 de noviembre, Giuliana Rengifo reveló a Amor y fuego los detalles de su breve relación con Alfredo Zambrano durante el periodo en que este estuvo separado de Magaly Medina. La cantante de cumbia aseguró que no se sintió dolida cuando el notario decidió volver con la periodista. “No”, dijo de forma tajante, para luego señalar que no estaba enamorada de él. “Simplemente me dejé cortejar; la pasamos bien. Yo estaba soltera, él estaba soltero”, explicó. Video: Amor y fuego/Willax.