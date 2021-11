La cantante Giuliana Rengifo estuvo en el programa Amor y fuego para dar detalles de la relación que tuvo con Alfredo Zambrano, quien es el esposo de Magaly Medina. Rengifo aclaró que estuvo con el abogado cuando estaba separado de la periodista. “Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación y me di cuenta que la relación no daba para más. En ese mes y medio fueron tan pocas (las) veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”. Video: Willax TV