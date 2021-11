La exintegrante de Alma Bella Giuliana Rengifo reveló que hace seis años tuvo una relación sentimental con Alfredo Zambrano cuando se encontraba separado de Magaly Medina. Asimismo, cuando se encontró en el programa Amor y fuego, sostuvo sobre la figura de televisión: “El que me ponga lentejuelas y que para ella todo el mundo que usa lentejuelas, que cante y baile, sea una ‘bataclana’, no quiere decir que yo sea lo peor y que me puedan tomar a mí como una muñeca o juguete. ¡Un momento! Tengo casi 20 años de carrera musical intachable y fue su programa donde yo me presenté por primera vez cuando entré a Alma Bella. Fui y soy fanática de ella, no admiro su trabajo, porque ha destruido muchos hogares, pero ella como persona ha sabido salir adelante desde provincia, porque yo también soy provinciana”, contó. Video: Willax TV