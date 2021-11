La conductora Tula Rodríguez habló sobre sus exparejas durante la última emisión de En boca de todos. Al ser consultada sobre cuántas relaciones tuvo en su pasado amoroso, la presentadora se sinceró al revelar algunos detalles. “No he tenido ni uno ni dos o tres, he tenido varios. Hasta que llegó el indicado y con él me quedé. (...) No puedo mentir, he tenido más de tres. No puedo ser tan cínica a nivel nacional”, expresó. Además, dejó abierta la posibilidad de volver a enamorarse. Video: América TV