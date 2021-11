A pesar de que el posible regreso de Al fondo hay sitio ha generado una gran expectativa entre los fans, Nataniel Sánchez ha dejado en claro que no formará parte de lo que sería la novena temporada de la serie. “Yo no voy a volver a estar en Al fondo hay sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, manifestó la actriz que dio vida al personaje de Fernanda de las Casas en la ficción de América TV. Video: Instagram