Magaly Medina agradeció a América hoy por pasar su ampay: “Publicidad gratuita que nos hacen”

La periodista Magaly Medina habló sobre el programa América hoy y se mostró sorprendida al saber que el espacio matutino haya compartido imágenes donde se ve a Melissa Klug discutir con su pareja, Jesus Barco. Ante ello, dijo: “Yo me siento halagada cuando otros programas agarran nuestras notas y las comentan, aunque no me den el crédito, dice fuente ATV y ya cumplieron. Yo me siento elogiada de que los periódicos reboten mis notas, que otros programan reboten mis notas. Me siento agradecida porque eso hace que nosotros sigamos marcando la pauta del espectáculo, gracias por la publicidad gratuita que nos hacen”, sostuvo la presentadora. Video: ATV.