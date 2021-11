Eva Ayllón revela que su padre le pegó cuando dijo que quería ser cantante

El 15 de noviembre, durante la semifinal de La voz kids, Eva Ayllón comparó el apoyo que reciben los participantes del programa con lo que recibió ella cuando anunció su intención de dedicarse a la música. “Yo tuve un padre que me amaba con locura. Pero lo primero que recibí de él cuando supo que yo quería ser cantante fue una cachetada. Y mi mamá me criticó todo el tiempo. Pasaron 15 años y ya me convertí en Eva Ayllón, profesional, y ya me amaban todos”, expresó. Video: Latina.