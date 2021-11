“Quiero preguntarte algo que no me he atrevido preguntarte durante toda esta etapa en la competencia. ¿Qué tienes mi amor? ¿Te pasa algo?”, preguntó Daniela Darcourt a concursante de La voz kids antes de iniciar con su apreciación. “Tengo ataques de ansiedad”, respondió. La cantante salsera no dudó en expresarse a ella como a los televidentes: “El tema de salud mental tiene un porqué y desde hoy te digo y le digo a toda la gente en su casa que no tenemos ni somos quiénes para juzgar a nadie. Te estas enfrentando a una responsabilidad muy grande y lo estás haciendo bien, que eso no apague lo grandiosa que es tu voz, que no apague tu magia”, le dijo. Video: Latina