Durante un segmento de América hoy, los conductores e invitados realizaron una dinámica sobre el matrimonio. La chica reality Karen Dejo reveló que el padre de su hija, Carlos Abanto, pidió su mano. “Me hubiera encantado casarme, pero no lo hice porque había muchos problemas”, reconoció Karen Dejo. Agregó que ella considera al matrimonio la “coronación de una relación”, y por ende esta ceremonia no es “una solución”. Durante el segmento también participó Nicola Porcella, quien dijo que en un momento de su vida quiso casarse, pero ya no se encuentra en esa etapa. Video: América TV.