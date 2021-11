Ethel Pozo dijo no saber de Christian Domínguez en El artista del año: “No estoy en el círculo”

Durante la edición del 15 de noviembre de América hoy, Ethel Pozo aseguró que no sabía de la participación de Christian Domínguez en El artista del año. “Qué guardadito te lo tenías. ¿Desde cuándo lo sabías y no nos dijiste nada?”, le dijo al cumbiambero, quien se encontraba en el set de televisión. Según contó él, no podía hablar del tema por las condiciones del programa de baile. “Yo escuché que habías ensayado un montón. Una vez más, no estamos en el círculo, ¿te das cuenta? Una vez más nadie nos cuenta nada”, le dijo la conductora a Janet Barboza, expresándole asombro.