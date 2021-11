Durante la última emisión de América Hoy, el cantante de cumbia Christian Domínguez reveló que se hizo un tatuaje de la cara de Pamela Franco como una demostración del amor que siente por ella. “Yo no me he tatuado los nombres de la ex, de la recontra ex... el único nombre que me he tatuado es el de mi señora actual, es la única persona”, expresó. Luego, mostró el diseño de su tatuaje que lleva en su brazo. Allí se pudo observar el rostro de su pareja y la siguiente dedicatoria: “Te amo. Mi principio, mi final”. A modo de broma, la bailarina Belén Estévez le preguntó: “¿Ya averiguaste cómo tapártelo después de los tres años?”. Video: América TV