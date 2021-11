Natalie Vértiz sobre boda de la princesa Diana: “Ella no se casó enamorada”

El último sábado 13 de noviembre, en el programa Estás en todas, se compartió una nota sobre las bodas más caras del mundo. Tras ello, ‘Choca’ Mandros aseguró que en ese reportaje faltó el matrimonio de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, evento denominado como la boda del año, ya que fue televisada y asistieron personajes conocidos como Jefferson Farfán, a lo que la modelo comentó. “Aunque te hayas burlado y me dijiste que la boda de la princesa Diana haya sido lo máximo, obviamente, no hay punto de comparación, pero como yo he visto The crown, la pobre no se casó enamorada, cosa que yo sí, recontra enamorada”.