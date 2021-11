Bruno Pinasco sufrió mal trato de Peter Dinklage: “Me dijo: ‘¡Déjame en paz, sal de acá!’”

El conductor de televisión Bruno Pinasco reveló que sufrió un mal trato por parte de Peter Dinklage, el actor que interpreta a Tyrion Lannister en Game of Thrones, cuando cubría una gala de los premios Emmy. “Lo veo ahí sentado solito, con su ternito gris. Me acerco y le digo: ‘Hola, para tomarnos una foto’. Me dijo: ‘¡Déjame en paz, sal de acá!’. Me botó horrible, con razón estaba el tipo solo. Me trató horrible, le dije: ‘Perdón’ y me fui. Lo vi tan solito, pero me mandó al cacho, fue a los gritos”, narró en Cinescape. Video: América TV.