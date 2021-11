Durante la noche del 12 de noviembre, Magaly Medina y Shirley Arica mantuvieron una cálida conversación sobre el reciente éxito de la modelo en el extranjero. La figura de ATV halagó el desempeño de la influencer y sostuvo que es, en gran parte, gracias a la experiencia que ha tenido en el mundo de la farándula peruana. “Parece que ya te los llevaste de encuentro a todos. Lo que pasa es que no conocen cómo es nuestro ambiente acá. Te has propuesto ganar, no te importa a quién te lleves delante. Muy bien, Shirley, ojalá sigan votando por ti”, manifestó la conductora. Video: ATV