Erick Elera desconocía posible regreso de Al fondo hay sitio: “Siempre soy el último en enterarse”

Luego de anunciarse que Al fondo hay sitio podría tener una novena temporada el 2022, Erick Elera conversó con el programa Estás en todas y confesó que no tenía idea sobre el posible retorno de la popular serie televisiva. “Siempre soy el último en enterarse. Me enteré por los medios, por las redes sociales, hice las consultas, pero no me dicen ni sí ni no”, declaró. Video: América TV.