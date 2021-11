Carlos Galdós se presentó en el programa de Andrés Hurtado para hablar sobre su próximo proyecto Por Dios y por la plata, el cual se estrena el lunes 15 de noviembre. A su paso, ambas figuras leyeron una nota periodística en la que decía “aunque se ponga un traje de 1.000 dólares va ser ‘Chibolín’ toda su vida”, sostuvo Galdós. Por su parte, Andrés mencionó que no era necesario que lo dijera. Ante ello, el invitado no se quedó callado y continuó mencionando al personaje humorístico que volvió famoso a Andrés. “Pero no reniegues de ti, de tu vida, tú eres Andrés Hurtado y eres ‘Chibolín’. ‘Chibolín’ es lo mejor que has construido en tu vida”, reiteró Galdós. Video: Panamericana TV.