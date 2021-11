Sergio Baigorria, hermano de la chica reality, opinó sobre los futuros planes de Alejandra Baigorria y Said Palao de formar una familia.

El hermano de la empresaria de Gamarra, Sergio Baigorria Alcalá, fue consultado por las cámaras de En boca de todos sobre los proyectos que tiene su hermana Alejandra Baigorria con su pareja Said Palao. Al respecto, el pariente de la modelo, afirmó que le gustaría que su hermana contraiga matrimonio con el chico reality, no sin antes mencionar que “es su decisión”. “ Me encantaría que se casen, que formen una bonita familia ”. Tras ello, la reportera le indicó que se vaya preparando porque prontamente tendría a su futuro sobrino o sobrina con él. “Está bien, ojalá, estoy para cuidarlo” dijo el consanguíneo de la influencer. VIDEO: América hoy