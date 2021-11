Ethel Pozo lamenta divorcio de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba: “No me deja de dar pena”

La conductora Ethel Pozo lamentó el divorcio de su excompañera Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Aseguró que le causa tristeza la situación de la expareja, que el jueves 11 de noviembre llegó a una conciliación por la tenencia compartida de su hija. “A mí no me deja de dar pena cada vez que veo las imágenes de Rodrigo y de Melissa, así digan que soy muy sensible, a mí no me deja de dar pena que hayan tenido que tomar rumbos distintos”, expresó. Video: América TV.