Durante una secuencia de cocina en el programa En boca de todos, Tula Rodríguez estaba degustando unas galletas de chocolate, sin embargo, al ver esto, Ricardo Rondón le dijo rápidamente que deje de comerlas porque no eran para ella. “Deja la galletita, Tula, estas galletitas son para nuestra invitada vip”, comentó. Valeria Piazza estuvo hoy día, 12 de noviembre, en la conducción. Frente a esto, Tula aceptó darle toda la comida a la modelo, pero no esperó a que ella le respondiera “Todo para mí y el lunes para Maju”. Por ello, la actriz se molestó y refunfuñó: " O sea, estoy excluida, las bonitas son creídas”. Ante esto, Rondón se rio y terminó sorprendiéndola con un elocuente comentario. “Lo que pasa (Tula) es que la amabilidad no es una de tus principales características porque siempre tienes el veneno en la mano” , finalizó.