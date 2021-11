Rodrigo Cuba acude a conciliación con el mismo terno que usó en su boda con Melissa Paredes según Amor y fuego

Volvieron a verse las caras. El programa Amor y fuego transmitió imágenes de último minuto de Rodrigo Cuba y su padre, luego de que el deportista asistiera a la reunión de conciliación con Melissa Paredes para fijar el tema de conciliación para la tenencia, alimentos y régimen de visitas de su pequeña hija. No obstante, lo que generó sorpresa en el equipo de investigación del programa fue que el futbolista acudió a la reunión legal portando el mismo terno de color azulino que usó para su matrimonio con la exconductora. “Con el mismo que me uní a ti, con el mismo que me safo de ti (...) Es como que Melissa vaya a la conciliación con el vestido de novia” expresó el popular ‘Peluchín’ mofándose de la situación. VIDEO: Amor y fuego