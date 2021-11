La conductora de América TV confirmó que no será parte del programa estelar que será conducido por su madre, Gisela Valcárcel.

Desde hace varios días se viene especulando sobre las posibles figuras que tendrá la nueva temporada de El artista del año en sus filas. En ese sentido, se llegó a rumorear que Ethel Pozo podría ser una potencial participante del reality de canto; sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel decidió descartar dicha posibilidad en la mañana de este 11 de noviembre, mientras se emitía el programa que conduce. “ Es el artista del año y ya he dicho varias veces públicamente que no canto. Yo bailo, actúo, pero no canto ”, expresó la presentadora de América hoy. VIDEO: América TV