Cassandra Sánchez defiende a Deyvis Orosco: “Si fuera Daddy Yankee o Marc Anthony no dirían nada”

Cassandra Sánchez brindó una entrevista para el programa Magaly TV, la firme, donde defendió el look del cantante de cumbia Deyvis Orosco, con quien espera su primer hijo. La joven aseguró que varios artistas internacionales llevan puesto el mismo accesorio y no son criticados por su apariencia. “Si fuera Daddy Yankee que acaba de salir en unos premios hablando con lentes o Marc Anthony que nunca se los quita no dirían nada, yo la verdad no entiendo, estoy tan acostumbrada a ver artistas con lentes”, expresó la hija de Jessica Newton. Video: ATV