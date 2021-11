A pesar de que anteriormente indicó que no había sido despedida, nuevos documentos presentados en la conciliación revelan que Melissa Paredes se contradijo al conversar con su aún esposo.

Nuevos documentos del caso entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba salieron a la luz recientemente. En el expediente presentado por el jugador de fútbol se incluyeron transcripciones de audios que mantuvo días atrás con la actriz, en los que se evidencia la relación que ambos mantienen en la actualidad. Sin embargo, uno de los extractos de esta grabación desbarata lo anunciado por la exconductora en cuanto a su desvinculación de sus antiguos trabajos. Aunque había indicado que no fue despedida de América hoy y Reinas del show, Paredes se contradice en este nuevo material. “Oye, Rodri tú sabes que me botaron del trabajo y de todo... No tengo nada”, se lee en el documento. Video: Amor y fuego.