Christian Domínguez afirma que no ve Reinas del show y Tula Rodríguez responde: “Ya somos dos”

Tula Rodríguez protagonizó un hilarante momento junto a Christian Domínguez el lunes 8 de octubre en el set de En boca de todos. ¿Qué ocurrió? El cantante de cumbia afirmó que no estuvo al tanto de la final de Reinas del show y la conductora no tuvo mejor idea que admitir que tampoco vio el programa, pero con un curioso comentario. “Christian, tú tranquilo porque si no has podido ver el programa, somos dos”, manifestó, ante las risas de sus compañeros. Video: América TV