Cassandra Sánchez y Jessica Newton responden a críticas de su relación con mamá de Deyvis

Durante Magaly TV, la firme, Cassandra relató que vio críticas de cibernautas sobre su situación familiar. Ante esto, aseguró que no necesita tener fotografías con la mamá de Deyvis en redes sociales. Mencionó que la señora la ha acogido, le da consejos y le tiene mucho cariño. De igual manera, el cantante se ha incorporado a los Sánchez de la Madrid Newton. Jessica Newton comentó que considera que los comentarios surgen porque “la gente no está acostumbrada a ver a una pareja tan feliz ni tan unida”. Precisó que la señora es una persona “tímida, pero no por eso menos amorosa”. Video: ATV