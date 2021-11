Papá de Rodrigo ‘Gato’ Cuba acusa a Melissa Paredes: “No vamos a aceptar chantajes”

El padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba se pronunció sobre lo que ocurrió en la cita de conciliación con Melissa Paredes y su abogada, que se llevó a cabo el lunes 8 de noviembre. Según el exviceministro Jorge Cuba, la actriz estaría poniendo sus intereses personales por encima de los beneficios de sus hija. Acusó a Melissa Paredes de intentar chantajearlos con firmar el acuerdo solo si aceptan sus condiciones, las cuales estarían fuera de lugar. “Rodrigo quiere lo mejor para su hija, pero no vamos a aceptar chantajes. Si no me firman esto que yo quiero, no te firmo lo otro que tú quieres”. Video: Amor y fuego.